Mortes levaram a um verdadeiro 'CSI Alagoas' "O projétil transfixou o lóbulo superior do pulmão esquerdo, deu continuidade à sua trajetória em direção ao mediastino (...) arrebentou a aorta, lesionou a veia cava, bateu em seguida no corpo vertebral ao nível toráxico (...). Em seguida, atingiu o arco costal, fraturou-o, modificou a sua trajetória pela segunda vez e foi parar onde foi encontrado". O texto, perfeito para um diálogo da série policial de televisão CSI, é a explicação do legista Badan Palhares para a trajetória da bala que matou Paulo César Farias em 1996 - quatro anos antes da estreia daquela série. E foi dita em um debate no Estadão em 15 de agosto daquele ano.