Morte de Décio Sá pode ter tido ajuda de policial A Polícia Federal (PF) abriu uma sindicância para apurar o suposto envolvimento de um policial federal no assassinato do jornalista Décio Sá, executado com cinco tiros há quatro meses, supostamente a mando de agiotas. O nome do agente suspeito não foi revelado e o procedimento policial foi instaurado no começo do mês, mas somente agora a PF divulgou nota sobre o caso.