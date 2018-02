Morte de Campos muda radicalmente eleições, diz 'Financial Times'

LONDRES - A morte do candidato Eduardo Campos muda "radicalmente" o cenário da disputa eleitoral pela presidência da República. A avaliação é do jornal britânico Financial Times. "A emissora de televisão Globo informou que ele morreu em um acidente, o que muda radicalmente as perspectivas para as eleições mais quentes e controversas em mais de uma década", diz o texto publicado na página do FT na internet.

O texto lembra que as pesquisas mostravam Campos como o terceiro candidato mais forte na corrida pelo Palácio do Planalto. "Alguns analistas esperavam a formação de uma possível aliança com Aécio Neves no segundo turno em uma tentativa de vencer a presidente Dilma Rousseff", diz o texto do jornal britânico.