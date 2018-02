Morre em Goiânia mãe do governador Marconi Perillo

"Foi uma guerreira e o símbolo da família", definiu Sérgio Cardoso, genro e casado há 24 anos com Vânia Perillo, a irmã mais velha do governador.

Emocionado, o governador não gravou entrevistas mas também não escondeu as lágrimas. "Minha braveza é de minha mãe, e a diplomacia do meu pai", comentou o governador entre amigos.

O enterro, acompanhado por centenas de pessoas, políticos, membros do poder público e conhecidos, ocorreu ontem à tarde no cemitério Parque Memorial. Além do governador, deixa o viúvo Marconi Ferreira e outros três filhos. / RUBENS SANTOS, ESPECIAL PARA O ESTADO