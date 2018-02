Molon quer ação integrada para evitar nova epidemia de dengue

O candidato a prefeito do Rio de Janeiro Alessandro Molon (PT) disse nesta sexta-feira, 22, que, se eleito, no dia seguinte ao resultado vai chamar os governos federal e estadual para discutir uma ação integrada, com o objetivo de evitar uma nova epidemia de dengue na cidade do ano que vem. O vídeo do debate pode ser visto na TV Estadão (clique aqui). Veja também: Tropas no Rio mostram fracasso do governo estadual, diz Molon Crivella defende Exército e diz querer mais tropas em favelas Especial: Perfil de Alessandro Molon Molon, convidado da série de sabatinas do Grupo Estado com candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro, também defendeu o fim da aprovação automática nas escolas públicas, a integração dos transportes com a adoção do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), um tipo de trem urbano, e a construção de moradias populares em locais onde já há infra-estrutura urbana.