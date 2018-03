MIT desmente ministro sobre sede no Brasil

O MIT, no entanto, emitiu uma nota desmentindo o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, que afirmou ontem que haveria "uma escola do MIT no Brasil". "O MIT não abre filiais no exterior", diz o comunicado, acrescentando que deve ter havido "um pequeno mal entendido" e que "o ministro falava em uma noção geral de colaboração". O único acordo entre as partes envolve uma parceria com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

Em seu discurso, Dilma disse apenas acreditar que "a nossa parceria (Brasil-EUA) para o século 21 será baseada no conhecimento. Por este motivo, me comprometi a dar suporte a esse acordo (entre o ITA e o MIT)". Em seguida, Dilma almoçou com o governador de Massachusetts, Deval Patrick.

No fim do dia, a presidente visitou Harvard. A parceria com a universidade vai envolver apoio a doutorandos e pós-doutorandos do Brasil, além de outros estudantes. / G.C.