Miriam Belchior passa mal e faz check-up em SP

Segundo a assessoria, a ministra sentiu-se mal ontem e foi levada ao Instituto do Coração (Incor) do Distrito Federal, onde passou por exames preliminares. Em seguida, recebeu aval da equipe médica para viajar e então decidiu antecipar um check-up que já estava planejado.

A ministra embarcou na noite de ontem num avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para São Paulo. Ela chegou por volta da meia-noite ao Hospital Sírio-Libanês, onde fará os exames.

O cardiologista Roberto Kalil Filho, que é médico pessoal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente da República, Dilma Rousseff, esteve no hospital na noite de ontem e confirmou que a ministra passaria por um check-up no Sírio-Libanês.

Miriam Belchior coordena o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um dos principais projetos do governo federal, desde a época da gestão do ex-presidente Lula, quando era secretária executiva do programa.