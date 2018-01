Ministros discordam da tática de mandar prender a conta-gotas

Após a primeira leva, as prisões foram decretadas a conta-gotas. Um colega atribui a estratégia simplesmente a algo arbitrário. Outro diz que o fatiamento seria uma forma de manter o caso nos jornais.

No início do mês, Barbosa negou um recurso da defesa do deputado João Paulo Cunha e certificou o trânsito em julgado do processo. O próximo passo seria assinar o mandado de prisão. Porém, Barbosa saiu de férias sem assinar o documento. Por isso, foi novamente criticado pelos colegas.

Cármen Lúcia assumiu a presidência da Corte, mas não assinou o mandado. Ela entendeu que somente Barbosa poderia determinar a prisão de João Paulo. E se Barbosa, como relator do julgamento do mensalão, não considerou o caso do deputado urgente a ponto de adiar suas férias, por que os outros ministros assim o fariam?

A mesma linha segue o atual presidente interino da Corte, o ministro Ricardo Lewandowski, revisor do julgamento do mensalão que protagonizou, durante o ano passado, uma série de embates com Barbosa no plenário do Supremo.