Ministro usa site da pasta para vazar reportagens O ministro Carlos Lupi está usando um blog do ministério para vazar as reportagens que estão em apuração pela imprensa. Em nota, a assessoria do ministério diz que, a pedido de Lupi, todas as demandas encaminhadas pelos jornalistas à assessoria de comunicação da pasta serão publicadas com respostas no blog http://blog.mte.gov.br/. O blog, porém, publica respostas a perguntas de apuração que ainda está em andamento. Procurada pelo Estado, a assessoria informou que a ordem de Lupi é publicar os questionamentos e as respostas no mesmo dia em que as demandas são enviadas ao ministério, mesmo que a reportagem não seja publicada.