Ministro recebeu 10 mil mensagens de protesto O lançamento da campanha em defesa dos índios awá guajá, do Maranhão, com o ator Colin Firth, superou as expectativas da organização Survival International. Em três dias, quase dez mil mensagens de protesto foram enviadas ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. Em Brasília, o destinatário das mensagens disse que o Estado brasileiro tem cumprido sua missão de garantir a proteção aos povos indígenas.