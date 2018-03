Ministro foi alvo de Comissão de Ética Dois episódios levaram o ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, à Comissão de Ética Pública da Presidência, no ano passado. Um deles foi o pagamento recebido, em torno de R$ 2 milhões, por consultorias prestadas por sua empresa, a P-1, entre outras à Federação das Industrias de Minas Gerais e à construtora Convap, antes de ser ministro. O outro, já no Planalto, foi o uso de um jatinho do empresário João Dória em uma viagem na Europa. Em 22 de outubro daquele ano, as denúncias foram arquivadas.