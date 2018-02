Ministro do Trabalho nega que ADRVale tenha feito pagamentos O ministro do Trabalho, Manoel Dias, e seu chefe de gabinete, Rodrigo Minotto, negaram acerto para que a ADRVale fizesse pagamento a um prestador de serviços do PDT. Em nota, eles disseram que "não havia fontes de recursos" para John Siever Dias "porque o trabalho era de militante". A nota oficial diz que o ex-presidente da Juventude do PDT em Santa Catarina ingressou com ação na Justiça do Trabalho pedindo vínculo empregatício com o partido. "Ambas as ações estão extintas e prescritas pelo fato de o reclamante não comparecer às audiências para provar o que alegava."