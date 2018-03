Ministro devia sair do cargo, diz tucano A melhor coisa a fazer, para o ministro Carlos Lupi, seria ele ir embora. Foi assim que o ex-presidente Fernando Henrique avaliou a situação do ministro, ao final de sua palestra sobre as ONGs. Depois de alertar que "isso é prerrogativa da presidente", FHC resumiu: "Depois de certo ponto, queira a presidente ou não, o ministro passa a ser um peso". Por isso, "os próprios ministros deveriam entender que quando perdem condições de permanência, o gesto de retirada é mais construtivo para eles próprios". / G. M.