Ministro da Justiça reforça campanha do PT em Recife

De olho na briga para manter o controle da prefeitura de Recife, desde 2001 nas mãos do PT, o ministro da Justiça Tarso Genro esteve neste sábado, 30, na capital pernambucana para reforçar a estratégia que vem sendo montada pela legenda na tentativa de liquidar a fatura a favor do candidato petista, João da Costa, ainda no primeiro turno das eleições. Tarso, que foi o primeiro ministro do governo Lula a subir no palanque do aliado nesta campanha, participou do lançamento das propostas para a área de segurança do candidato. Nos bastidores, a vinda do ministro foi comemorada como uma espécie de resposta rápida às recentes críticas feitas pelos adversários sobre as políticas sociais e de segurança dos governos Estadual (comandado pelo governador Eduardo Campos, do PSB) e municipal. Durante o evento, Tarso ressaltou "o empenho" da gestão do atual prefeito, João Paulo Lima e Silva (PT), para integrar a cidade no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronace), coordenado pelo governo federal. "A segurança pública é função do Estado, mas os municípios têm sim uma importância essencial em todo este processo. Quando temos municípios integrados, trabalhando dentro de políticas preventivas, estimulando a educação e o desenvolvimento social, temos ai um parceiro ativo no combate ao crime e seus efeitos corrosivos", destacou o ministro.