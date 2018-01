Ministro critica governo: 'Cada vez mais à direita' O ministro do Trabalho, Manoel Dias, participou ontem de evento do seu partido, o PDT, e fez duras críticas ao PT, legenda da presidente Dilma Rousseff, e ao governo do qual faz parte. Aliado próximo do ex-ministro e presidente do PDT, Carlos Lupi, ele foi alçado ao ministério em março no processo de reabilitação dos partidos defenestrados do governo no processo que ficou conhecido como "faxina" da presidente.