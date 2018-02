Ministro afirma que saída de secretaria atrasou programa Guilherme Afif Domingos disse que o seu programa de desburocratização para São Paulo só não avançou mais porque ele teve de sair da Secretaria de Desenvolvimento em 2011. "Eu cumpri (o que prometi). Se eu tivesse (continuado) na secretaria, o programa teria avançado mais", afirmou ao Estado. O Programa Estadual de Desburocratização (PED) foi levado em 2011 por Afif para a Secretaria de Desenvolvimento, que ele assumiu após ser eleito vice-governador. Ao trocar o DEM pelo PSD, foi afastado da pasta. "Fiquei dois anos fora disso, eles continuaram a fazer com a equipe que eu indiquei, mas não com a mesma celeridade." Para Afif, a grande conquista do PED foi a criação do Sistema Integrado de Licenciamento. Devoto de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, ele disse que vai continuar recorrendo à santa para diminuir a burocracia no País: "Ela nunca me faltou".