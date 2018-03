Ministra defende investigação de empreiteira do PAC A ministra Miriam Belchior (Planejamento) defendeu ontem que, se identificadas, as irregularidades da Delta Construções devem ser corrigidas. "Isso vai ser investigado. Qualquer irregularidade terá de ser corrigida, como a gente sempre faz", disse. A Delta, maior empreiteira do PAC, teria negociado facilidades em contratos com a cúpula do governo do Distrito Federal em troca de favores de campanha eleitoral.