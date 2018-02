Ministério Público Federal reafirma ao STJ validade de vídeos que flagraram Arruda O Ministério Público Federal reiterou a validade dos vídeos gravados por Durval Barbosa que culminaram na operação Caixa de Pandora, responsável pela prisão temporária do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (foto). Parecer assinado pela subprocuradora da República Raquel Dodge e enviado ao Superior Tribunal de Justiça no fim de abril rebate os argumentos das defesas dos acusados e pede o recebimento integral da denúncia. Arruda foi denunciado por quadrilha, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Segundo o MPF, ele pôs em prática um esquema ilícito de "dominação da máquina administrativa e de seus uso para fins criminosos". Arruda nega ilegalidades.