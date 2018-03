Ministério Público abre inquérito contra ex-ministro O Ministério Público Federal decidiu abrir inquérito para apurar se houve irregularidade na exposição Brasil de Todas as Copas, patrocinada sem licitação pelo Ministério do Esporte na África do Sul, durante o Mundial de 2010. Caso a suspeita se confirme, será aberta ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro Orlando Silva, que autorizou a assinatura do contrato com a empresa Memories Produções.