Ministério para Chalita é primeira 'fatura' do partido A presidente Dilma Rousseff deve confirmar nos próximos dias a entrada do deputado Gabriel Chalita (PMDB-SP) na Esplanada dos Ministérios, para ocupar a pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação. A acomodação de Chalita, embora costurada nas eleições municipais, é a primeira materialização da nova força do PMDB, que passou a comandar as duas Casas do Congresso. Dilma combinou para hoje uma reunião com o vice-presidente Michel Temer (PMDB), padrinho de Chalita. Amanhã, a presidente recebe o atual ocupante do cargo, Marco Antônio Raupp. Ela deve informá-lo de sua decisão. Chalita será o sexto ministro do PMDB. / JOÃO VILLAVERDE