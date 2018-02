Ministério da Saúde diz ter competência sobre assunto

Questionada sobre a competência do ministério para fiscalizar os planos, a pasta declarou que "a melhoria do acesso e qualidade do atendimento dos planos de saúde é um dos 16 objetivos estratégicos do Ministério da Saúde presentes no Plano Nacional de Saúde aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde".

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vinculada ao ministério, tem autonomia e competência legal para a função. Segundo a pasta, em dois dias o redirecionamento para o 0800 da ANS entrou em funcionamento "pleno". "Mais de 23 mil pessoas acionaram o telefone 136 e buscaram a opção por esclarecimentos sobre os planos de saúde nos primeiros 14 dias", afirmou o ministério. Procurada, a ANS afirmou não ver problemas na campanha do Ministério da Saúde. "Ressaltamos que em nenhum momento a autonomia da Agência sofreu interferência", declarou o órgão.