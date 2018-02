Mineiro quer ações 'em rede' de todos os setores da sigla

A ideia é manter informados, em tempo real, os militantes de um Estado sobre ações adotadas em outra unidade da federação - e, assim, ampliar a interação com a sociedade e os movimentos sociais, tida como um dos pontos fracos do partido.

Segundo integrantes envolvidos nas discussões sobre a modernização da legenda, o setor de comunicação também deverá passar por reformulações.

Outra medida estudada internamente, e que deverá gerar mudanças no estatuto do partido, é a unificação de algumas áreas administrativas.

Segundo o Estado apurou, os setores de tecnologia da informação, jurídico e de finanças deverão ficar sob um único integrante da Executiva. As medidas têm como base um estudo do consultor Caio Marini, do Instituto Publix, e seguem os métodos adotados no "choque de gestão" do governo Aécio em Minas.