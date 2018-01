Mineiro é discreto e tem perfil técnico

Janot formou-se em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. É procurador da República desde 1984. Especializou-se em direito do consumidor, área da qual foi coordenador na Procuradoria-Geral da República de 1991 a 1994. Atuou como Secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça em 1994 e presidiu a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) entre 1995 e 1997.

A escolha de Janot para procurador-geral da República significa a continuidade no poder do mesmo grupo que comanda o Ministério Público desde a gestão de Cláudio Fontelles, iniciada em 2003. O grupo, conhecido internamente por "tuiuiú", se consolidou durante a gestão de Geraldo Brindeiro, no governo tucano de Fernando Henrique Cardoso. Os procuradores faziam oposição a Brindeiro, que ficou conhecido como "engavetador-geral da República", por não dar prosseguimento a investigações polêmicas.