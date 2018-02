Mineiro dá espaço para paulistas no final do programa Para tentar buscar a unidade do PSDB e fazer uma deferência à ala paulista do tucanato, que em parte reluta em aceitar a candidatura de Aécio Neves (PSDB-MG) à Presidência da República, o programa de ontem do PSDB mostrou trechos dos discursos feitos pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e pelo ex-governador José Serra na convenção tucana de duas semanas atrás que elegeu o senador mineiro presidente nacional do partido.