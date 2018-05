Militares de operação ficam até 3ª na comunidade do Salgueiro

Os militares da Operação Guanabara, de combate a crimes eleitorais, cruzaram pela primeira vez a baía e chegaram à comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Cerca de 750 fuzileiros navais estão em diversos pontos da comunidade, onde devem permanecer até esta terça-feira. De acordo com o porta-voz da Marinha, comandante Paulo Fernando, nenhum incidente foi registrado até o início desta manhã. Ele informou também que durante o período de ocupação nenhum material ilegal de campanha foi recolhido. O comandante lembrou ainda que a função das tropas na comunidade é apoiar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nas vésperas das eleições municipais. "Nossa missão é fazer ação de presença. Nos fazemos presentes para criar um ambiente adequado que permita o trabalho do TRE no cumprimento da legislação eleitoral e o processo como um todo." Os militares da Operação Guanabara já estiveram em 25 das 27 comunidades mapeadas pelo TRE no Rio. Faltam ainda Vila Cruzeiro e Complexo do Alemão, que ficam na zona norte e serão ocupadas por cerca de quatro mil homens na próxima quarta-feira (1º). No último final de semana, as Forças Armadas ocuparam também as comunidades de Pilar e Beira Mar, no município de Duque de Caxias, além de Acari e Amarelinho, na zona norte da capital fluminense.