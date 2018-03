Militantes liberam pedágio na BR-381 Além de ocupar a sede regional do Incra em Minas Gerais e bloquear rodovias, os militantes dos MST liberaram o pedágio BR-381, que liga São Paulo à capital mineira. De acordo com Vânia de Oliveira, da coordenação do movimento, o objetivo era chamar a atenção para a lentidão do governo na execução da reforma agrária. "Minas tem 2,8 mil famílias acampadas e há três anos não é feito nenhum assentamento", afirmou Vânia. O superintendente do Incra no Estado, Carlos Calazans, disse que o prazo para a instalação de um assentamento, a partir da desapropriação, pode chegar a dez anos.