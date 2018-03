MICHEL TELÓ VIRA ALVO NO CE O Movimento Acorda São Gonçalo do Amarante protestou ontem contra o show do cantor Michel Teló, marcado para 22 horas do dia 13 de julho, no Parque Lagoa da Prejubaca, a 60 km de Fortaleza. A manifestação, convocada pelas redes sociais, reuniu mil pessoas na Igreja da Matriz.