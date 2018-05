Mesmo se fosse um partido, Rede teria status de nanico

Apesar de pequena, a Rede fez o presidente do PSB e presidenciável, Eduardo Campos, rever sua política de alianças. Em São Paulo, onde está localizado o principal foco de tensão entre os militantes da Rede e do PSB, existem apenas 45 "marineiros" filiados. A insistência da ex-ministra em ter candidato próprio no Estado, porém, poderá levar a legenda a recuar no apoio à reeleição do governador Geraldo Alckmin, do PSDB. As tensões internas estenderam-se a outros Estados-chave no cenário eleitoral, como Minas Gerais e Paraná.

A deferência de Campos a esse grupo diminuto tem uma razão de ser: o potencial eleitoral de sua principal líder, Marina Silva. Espera-se no PSB que o discurso da ex-ministra do Meio Ambiente, conectado à juventude que foi às ruas em junho do ano passado, multiplique esse grupo de "marineiros", agregando militância espontânea e votos nas urnas.