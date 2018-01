Mesário tem até amanhã para justificar falta no 2º turno Os mesários convocados para participar do segundo turno das eleições municipais deste ano e que não compareceram têm até amanhã para justificar a ausência ao juiz da respectiva zona eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para os que não justificarem, a multa aplicada vai de meio a um salário mínimo. Caso o mesário seja servidor público ou de autarquias, a pena será de suspensão do trabalho por até quinze dias.