Mesa Diretora põe fim a salários extras A Mesa Diretora do Senado aprovou o projeto de decreto legislativo que acaba com o 14º e o 15º salários dos senadores. Os salários adicionais, no valor de R$ 26.700, são pagos no início e no fim de cada ano, além do 13º salário. A medida será agora votada no plenário do Senado e na Câmara dos Deputados. / R.C.