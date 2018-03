Mesa afirma que licitação pode ter outros veículos A 2ª Secretaria da Mesa Diretora, comandada pelo deputado Aldo Demarchi (DEM) afirmou, em nota, que "segundo apurado em procedimento de instrução voltado à aquisição de novos veículos, não é somente o veículo da marca Toyota que atende as exigências constantes do edital de licitação". Contudo, a secretaria não informou quais outros veículos poderiam disputar a licitação. Segundo ela, os veículos estão sendo trocados porque os deputados vêm reclamando que "os gastos com manutenção dos veículos atuais têm sido cada vez mais elevados, na medida em que os carros vão aumentando sua respectiva quilometragem".