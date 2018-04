Merenda: ação contra prefeito de Marília

Bugareli e Camarinha teriam recebido propinas de R$ 603,4 mil da empresa SP Alimentação, que também é alvo da ação assim como seu proprietário, o empresário Eloizo Durães. Eles também ganhariam 10% do valor mensal do contrato de 2005 a 2008. A promotoria pede a ruptura do contrato para o fornecimento da merenda ao município. A SP Alimentação é a maior empresa do setor do País.

O Estado procurou a SP Alimentação e o empresário Durães, mas não o encontrou. Camarinha negou as acusações e disse que os fatos não ocorreram em sua gestão (2000-2004). O Estado procurou ainda o prefeito Bulgareli, mas também não o achou. / M.G. e CHICO SIQUEIRA