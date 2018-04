Mercadante minimiza efeito político da derrota de Marta O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) minimizou hoje os efeitos políticos da derrota da petista Marta Suplicy para Gilberto Kassab (DEM), reeleito ontem prefeito da capital paulista. "Ele já governava São Paulo. Não é novidade nenhuma", afirmou. Mercadante disse que o PT foi o partido que recebeu a maior quantidade total de votos no segundo turno das eleições municipais. Segundo ele, o Partido dos Trabalhadores recebeu no total cerca de 5,1 milhões de votos no segundo turno. "O PT teve uma votação próxima a dos partidos da oposição somados, que foi de 5,4 milhões de votos", afirmou Mercadante ao chegar ao Itamaraty para participar da VII Reunião Extraordinária do Conselho do Mercado Comum (CMC).