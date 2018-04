Mercadante diz que Marta 'sempre terá espaço' no PT O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) disse hoje, no Itamaraty, que Marta Suplicy, candidata derrotada à Prefeitura de São Paulo, "sempre terá espaço no partido", podendo participar de outras disputas eleitorais. Segundo ele, é preciso "baixar a poeira" para fazer uma avaliação da derrota de Marta. "Tem que fazer uma avaliação profunda do que aconteceu para ver de quem é a culpa", disse. Mercadante lembrou que a candidata do PT em São Paulo recebeu votos de 32% do eleitorado. "Isso mostra que não podemos disputar a classe média, que tem um papel muito importante", afirmou. Na sua avaliação, a tendência que predominou nessas eleições foi de reeleição. Ele citou o dado de que 77% dos prefeitos foram reeleitos porque tiveram muito mais recursos e orçamento mais confortável que governos anteriores. No caso do atual prefeito Gilberto Kassab (DEM), que foi reeleito, o senador disse que ele administrou um orçamento com R$ 10 bilhões a mais que Marta Suplicy, sua antecessora na pasta.