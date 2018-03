Mensaleiros aprovados pelas urnas já são oito Na noite do dia 31 de dezembro, o ex-deputado federal José Borba, um dos 40 réus do mensalão, posou orgulhoso para fotos enquanto ostentava, atravessada em seu peito, a faixa vermelha, verde e branca de Jandaia do Sul, cujo eleitorado lhe deu 5.516 votos (43,16% dos votos válidos) em outubro passado. Agora no PP, Borba é o oitavo ?mensaleiro? aprovado pela população nas urnas. O novo prefeito de Jandaia do Sul, quando liderava o PMDB na Câmara, em 2005, sacou R$ 1,1 milhão das contas do publicitário Marcos Valério, operador do mensalão. Em nota lida no plenário, confessou que discutia com Valério a nomeação de peemedebistas para cargos no governo. Com o escândalo, deixou o PMDB e renunciou ao cargo de deputado para fugir da cassação. Em 1977 Borba se elegeu vereador de Jandaia do Sul pela Arena. Em 1992, foi prefeito pela primeira vez. O segundo mandato, agora, tem claros toques de recomeço. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.