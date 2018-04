Borá, no Oeste do Estado de São Paulo, cidade com menor número de habitantes e eleitores do País (924 votantes), elegeu Luiz do Açougue (PT) o novo prefeito da cidade, com 57,59% dos votos válidos (478). Em segundo lugar, ficou o candidato do PSDB, João do Posto, com 31,45% dos votos (261). João Seringueira (DEM) ficou em último, com 10,96% (91).