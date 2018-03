Mendes Ribeiro volta ao hospital O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, voltou a ser internado na noite de terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para uma "consulta de rotina" e deve permanecer sob cuidados médicos nos próximos dias, segundo boletim médico divulgado ontem pelo hospital. No mês passado, ele foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor maligno no cérebro. Mendes Ribeiro assumiu o Ministério da Agricultura em agosto, após uma série de denúncias que derrubou Wagner Rossi do cargo.