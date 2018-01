Mello reafirma que ex-ministro era o chefe do esquema Autor de um dos votos mais duros contra os réus do mensalão, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, afirmou que o ex-ministro José Dirceu foi incapaz de exercer a política com honestidade, integridade e em prol do interesse público. Ao contrário, valeu-se da política para cometer crimes e, com isso, obter vantagens indevidas e controlar indevidamente o Estado brasileiro.