Meirelles negocia com PP para disputar governo de GO O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, está acertando sua filiação ao PP para ser candidato ao governo de Goiás em 2010. A negociação vem sendo feita com o governador reeleito Alcides Rodrigues, que é do partido e vai concorrer ao Senado. O PP integra a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, em São Paulo, é conhecido por ser o partido do deputado Paulo Maluf. Um dos sinais de que a campanha de Meirelles está em fase de preparação foi dado ontem, quando ele viajou para Goiânia. Natural de Anápolis (GO), o presidente do BC foi um dos ilustres convidados da cerimônia que recepcionou a comitiva da Fifa encarregada de escolher as capitais para sediar a Copa do Mundo de 2014. Discretamente, ele já começou a pavimentar o caminho de 2010. Para disputar a eleição, Meirelles terá de deixar o governo até abril do ano que vem. ?Uma candidatura ao governo de Goiás é uma possibilidade, em razão do que expressam muitos líderes políticos?, afirmou ele ao Estado. ?Mas, no momento, trabalho totalmente focado no BC. Quando sair daqui, terei longos meses de quarentena para decidir sobre meu futuro.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.