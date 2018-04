Marta vai a programa na TV e chama Datena de Faustão

A candidata do PT, Marta Suplicy, cometeu uma gafe durante participação no programa Brasil Urgente, da TV Band, ao trocar o nome do apresentador Datena por "Faustão". "Gostei do Faustão; Eu até pareço com ele", brincou ele. Veja Também: Confira o vídeo Ao perceber a confusão, Marta deu risada e disse: "Olha, Deus meu". Em seguida, eles retomaram a entrevista, que a questionava sobre a virada do adversário, Gilberto Kassab, nas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno da eleição 2008.