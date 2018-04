Marta teve menos votos no 1º turno que em 2000 e 2004 A candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PT, Marta Suplicy, chegou ao final da apuração da disputa do primeiro turno com uma fatia menor de votos do obteve nas duas edições anteriores, em 2000 e 2004. Há oito anos, ao final da primeira etapa, candidata recebeu 38,13% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um total de 2.105.013 das escolhas do eleitor. Quando foi para o segundo turno, concorreu com o candidato pelo PP, Paulo Maluf, que registrava 17,40% dos votos no primeiro turno, passando o candidato tucano, Geraldo Alckmin, por apenas 7.691 votos. Em 2004, Marta já havia registrado uma perda de praticamente 3 pontos porcentuais em relação a 2000 na fatia total de votos. Naquele ano, ela foi para o segundo turno registrando na primeira etapa da eleição 35,82% dos votos, ou 2.209.264 em números absolutos. A petista teve de enfrentar, na ocasião, o candidato do PSDB, José Serra, que entrou para a disputa com vantagem, pois registrava 2.686.396 votos (43,56%). Ele saiu vitorioso e gerenciou a cidade por dois anos, quando passou o posto para o então vice-prefeito Gilberto Kassab. Agora é Kassab que concorre com Marta. Ainda que se esperasse um segundo turno entre os dois este ano, surpreendentemente o democrata liderou a apuração dos votos na capital paulista do começo ao fim. Ao final da apuração, ele registrou 2.140.423 votos (33,61%), enquanto Marta obteve 2.088.329. (32,79%) - uma nova queda de 3,03 ponto porcentual ante 2004 e de 5,34 ponto porcentual na comparação com 2000.