Marta Suplicy mantém liderança folgada em SP--Datafolha A candidata petista à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, mantém a liderança na disputa, com 40 por cento das intenções de voto, segundo uma pesquisa divulgada pelo instituto de pesquisa Datafolha neste sábado. Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, aparece tecnicamente empatado com Gilberto Kassab, do Democratas. Alckmin tem 22 por cento das intenções de voto, contra 18 por cento de Kassab, mas a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Paulo Maluf, do PP, aparece com 8 por cento das intenções de voto e Soninha Francine, do PPS, tem 3 por cento. Quatro por cento dos eleitores ainda não decidiram em quem votar e outros cinco por cento disseram que votarão em branco ou anularão o voto. Foram entrevistados 1.091 paulistanos entre os dias 4 e 5 de setembro. A última pesquisa feita pelo Datafolha, divulgada em 30 de agosto, mostrou que Marta tinha 39 por cento das intenções de voto; Alckmin, vinte quatro por cento e Kassab, dezesseis por cento. (Por Marjorie Rodrigues; Edição de Isabel Versiani)