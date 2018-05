Marta recebe apoio do ministro do Esporte A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, recebeu hoje o apoio de mais um ministro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O titular da pasta do Esporte, Orlando Silva, participou de evento de campanha da petista com esportistas no Sindicato dos Engenheiros, centro da capital paulista. Durante discurso, a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) apresentou suas propostas para os esportes. Ela prometeu que, se eleita, vai incorporar o esporte e o lazer à rede escolar, principalmente nos Centros Educacionais Unificados (CEUs). E disse que pretende colocar olheiros nos CEUs para identificar talentos nos esportes, com o objetivo de descobrir atletas para as próximas Olimpíadas. "Nossos CEUs vão voltar a ter olheiros", afirmou. "É muito fácil enaltecer o esporte num clima de Olimpíadas", avaliou a candidata, acrescentando que seu projeto fará a cidade adotar uma "cultura dos esportes". Marta citou seus projetos de regularizar um Fundo Municipal de Esporte e Lazer, criado na sua gestão (2001/2004), e a valorização da infra-estrutura pública existente.