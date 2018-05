Marta promete, se eleita, investir na CET e SPTrans A candidata à Prefeitura de São Paulo Marta Suplicy (PT) disse no debate da Rede Bandeirantes, na noite de hoje, que três medidas serão tomadas "no dia seguinte à eleição". "A curto prazo é investir na CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e na SPTrans (São Paulo Transporte) para recuperar capacidade de gestão, a médio investir nos corredores de ônibus e a longo prazo, no metrô", disse. "Conversei com Lula e Dilma (Rousseff, chefe da Casa Civil) quando ainda era ministra e levei a eles um plano de investimento no metrô de São Paulo que foi aprovado, ou seja, o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) da mobilidade urbana poderá ser apresentado", disse.