Marta promete ProUni para crianças e internet grátis A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo Marta Suplicy prometeu neste sábado criar uma ProUni para crianças, durante um breve comício no bairro do Grajaú, na zona sul da capital paulista. Segundo ela, a idéia é oferecer recursos para as famílias matricularem as crianças em creches particulares em regiões em que as creches municipais não oferecerem vagas suficientes. Marta também reafirmou que pretende oferecer o serviço de internet banda larga para todos os paulistanos sem cobrar pelo serviço, apesar de seus adversários questionarem a viabilidade da proposta. Sobre as pesquisas divulgadas pelos institutos Ibope e Datafolha (a candidata conta com 35% e 37% das intenções de voto, respectivamente), ela disse estar tranqüila e que não tem preferência por enfrentar Geraldo Alckmin (PSDB) ou Gilberto Kassab (DEM) no segundo turno. "Adversário a gente enfrenta, não se escolhe. Os dois candidatos são muito fortes. A campanha será disputada, mas eles têm perfis diferentes", destacou. Em relação à participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha pelo segundo turno, Marta disse que Lula já confirmou que terá participação em São Paulo e estará na cidade quantas vezes forem necessárias.