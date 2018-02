Marta promete isentar profissionais liberais do ISS se for eleita

A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo Marta Suplicy, prometeu uma desoneração fiscal a profissionais liberais caso seja eleita. "Vamos adotar uma medida fiscal para favorecer o cidadão sem afetar em nada as finanças do município", disse, prometendo o fim da cobrança do Imposto sobre Serviços (ISS) para profissionais liberais autônomos. "Nós vamos diminuir a forte carga que incide sobre alguns profissionais, como advogados, arquitetos, engenheiros e outros profissionais liberais", disse hoje, no lançamento de seu plano de governo, no Sindicato do Engenheiros do Estado de São Paulo, em São Paulo. Veja também: Marta diz 'taxas nunca mais' e critica Kassab por IPTU Perfil de Alckmin Perfil de Marta Pesquisa Ibope - São Paulo Guia do eleitor esclarece dúvidas sobre o pleito No evento, Marta voltou a criticar a proposta do prefeito da Capital e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM) de implantar o pedágio urbano. Para ela, a medida é "meramente paliativa e mesmo prejudicial e cerceia o direito de ir e vir, onerando principalmente a classe média". Neste momento, Marta recebeu fortes aplausos da platéia, composta principalmente por militantes. "Pode aplaudir", incitou. Kassab reencaminhou na última quinta-feira à Câmara Municipal um projeto de lei sobre a Política Municipal de Mudanças Climáticas, excluindo o item que previa a adoção do pedágio urbano na cidade. A apresentação do programa de governo da candidata do PT trouxe outra novidade: o projeto de instalar equipamentos para o acesso à internet e banda larga em prédios municipais, como CEUs e telecentros. Marta afirmou que São Paulo será, caso seja eleita, a primeira capital brasileira a socializar o acesso à internet banda larga. A petista também quer promover "pesquisa de ponta", para transformar a capital paulistana em um "centro de excelência mundial no campo de tecnologia urbanas".