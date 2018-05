Marta prevê disputa apertada no segundo turno em São Paulo

Apesar da liderança nas pesquisas de opinião, a petista Marta Suplicy disse nesta sexta-feira, 19, que não espera nenhum "passeio" na disputa do segundo turno. Ao visitar as regiões de Cidade Líder e Artur Alvim, na zona leste da capital paulista, a petista disse que se prepara para disputar "voto a voto", seja com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) ou com o prefeito Gilberto Kassab (DEM). "O segundo turno vai ser voto a voto. Não estou esperando que vá ser um refresco", afirmou. "Nada é passeio. Vai ser uma eleição difícil. Agora, temos o que mostrar." Veja Também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Repetindo a afirmação de que não escolherá adversário, Marta afirmou que terá de esperar para saber com quem disputará a segunda etapa da eleição. Ainda assim, ela reconheceu que a tendência é de que a briga entre Alckmin - "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) - e Kassab - "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) - se intensifique. "A briga deles está se intensificando porque não está garantido, nem para um nem para o outro." Na véspera de mais um comício com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a São Paulo, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte, a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) comemorou a ajuda. Porém, disse estar tranqüila quanto à consolidação de sua liderança. "É sempre uma alegria quando o presidente vem. Mas, agora, estamos tranqüilos. Estamos consolidados e vamos para o segundo turno."