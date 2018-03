Marta prepara jantar para promover candidatura de Dilma Depois de permanecer submersa desde que foi derrotada na última eleição municipal, a ex-ministra Marta Suplicy (PT) deu o primeiro passo para seu retorno à cena política. A petista, que conversou nesta semana com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai ajudar nas articulações para fortalecer o nome da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, como candidata à Presidência da República em 2010. Marta confidenciou a aliados que já definiu sua primeira tarefa. Vai organizar em sua casa um jantar em homenagem a Dilma, com parlamentares do PT em São Paulo. A ministra poderá melhorar sua articulação política no Estado e ganhar trânsito no PT paulista. A data ainda não foi definida, mas a expectativa é de que o evento ocorra na segunda semana de fevereiro. Lula já se empenha há algum tempo em aproximar Dilma da base partidária. A falta de trânsito da ministra dentro do PT preocupa o presidente e está na origem de boa parte das resistências à sua candidatura. Dilma tem sido orientada a participar até de reuniões de correntes internas da sigla, que antes não teriam nenhum espaço em sua agenda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.