Marta pede direito de resposta em programa de Maluf A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, e sua coligação, "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), entraram na terça-feira, com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo direito de resposta no horário eleitoral do seu adversário Paulo Maluf. O candidato e o PP são acusados de terem utilizado em propaganda, veiculada na noite de 1º de setembro, a frase "Relaxa e goza, porque depois você esquece de todos os seus transtornos". O TSE divulgou hoje, em seu site, o recurso da petista. A voz de Marta apareceu após a exibição de imagens de filas e corredores cheio em hospital e críticas à saúde da cidade quando ela era prefeita. A petista e a coligação recorreram ao TSE após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo manter a decisão de primeiro grau de que a inserção da frase não cria direito de resposta. No recurso ajuizado no TSE, Marta alega que a posição do TRE contraria o artigo 58 da Lei das Eleições, que assegura ao candidato, atingido por conceito, imagem ou afirmação de caráter injurioso, o direito de resposta no horário eleitoral gratuito de quem ofendeu. Segundo o TSE, a defesa de Marta sustenta que há na propaganda "muito mais do que intenção de discutir política pública". Alega, ainda, que houve a intenção de denegrir a imagem dela, por descontextualizar a frase dita pela petista na época da crise da aviação civil no País.