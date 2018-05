Marta pede direito de resposta contra Kassab

A candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PT, Marta Suplicy, recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedindo direito de resposta contra a coligação "São Paulo No Rumo Certo" (PR, PMDB, PRP, DEM, PV e PSC), que apóia o atual prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM). O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) negou o pedido por não considerar ofensivo a Marta um jingle da campanha de Kassab no rádio. Veja também: Veja a cronologia da briga entre Alckmin e Kassab Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Marta tem 37%; Alckmin e Kassab estão empatados, diz pesquisa Ibope: Veja números das últimas pesquisas "Inveja, inveja, parece que não se lembra das taxas que ela criou, dos coqueiros que plantou, que a cidade ela quebrou", diz a música que foi contestada pela coligação de Marta. No recurso ao TSE, a petista pede reconsideração da Justiça Eleitoral e a concessão de tempo de resposta durante a campanha do atual prefeito. PCO O Partido da Causa Operária (PCO) apresentou recurso ao TSE contra a decisão do TRE-SP de conceder direito de resposta a Kassab. O atual prefeito e sua coligação obtiveram um minuto do tempo de campanha do PCO por causa de anúncio que alegava que os prefeitos "destruíram o transporte público para favorecer os altos lucros da máfia das empresas privadas". A defesa de Kassab considerou ofensiva à honra do prefeito a alegação. No recurso ao TSE, os advogados do PCO afirmam que as informações veiculadas são legítimas e não contêm calúnia, difamação ou injúria nem afirmações falsas.